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Владимир Путин поздравил спортсменов Самарской области с победой на Универсиаде

28 августа 2017 23:24
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Президент также поздравил женскую сборную России по плаванию, в которой выступала тольяттинка Анастасия Гуженкова, победившая на Универсиаде в эстафете 4 по 200 вольным стилем.
Президент России Владимир Владимирович Путин поздравил спортсменов Самарской области, которые завоевали золото Всемирной летней Универсиады 2017 года.

"В поединках с сильными соперниками Вы продемонстрировали великолепное мастерство, отличную физическую подготовку и чемпионский характер, убедительно подтвердили высокий статус российской школы единоборств. Желаю Вам дальнейших успехов и всего наилучшего", - говорится в телеграмме в адрес тхэквондиста Бориса Краснова, опубликованной на сайте http://kremlin.ru/.

Говоря об успехе тхэквондиста Рафаиля Аюкаева, Владимир Путин отметил: «Вы блестяще выступили на Универсиаде, уверенно доказали своё превосходство над сильными и амбициозными соперниками. Ваше «золото» – весомый вклад в «копилку» нашей сборной, в развитие победных традиций отечественной школы единоборств».

Президент также поздравил женскую сборную России по плаванию, в которой выступала тольяттинка Анастасия Гуженкова, победившая на Универсиаде в эстафете 4 по 200 вольным стилем.

«В борьбе с сильнейшими командами мира вы показали блестящий результат, настоящую сплочённость и твёрдый настрой на победу, по праву стали чемпионками и поднялись на высшую ступень пьедестала почёта», сообщает пресс-служба минспорта Самарской области. 


Фото  sport.mstm.samregion.ru
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