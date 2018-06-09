Владимир Кухлевский возглавит "Крылья Советов-2"

Помогать ему в тренерском штабе будут Василий Мазур, а также уже работавшие с "КС-2" в минувшем сезоне Виктор Гаус и Динар Шарипов.Новый сезон в ПФЛ для "Крыльев Советов-2" ориентировочно стартует 18 июля, сообщает пресс-служба ФК "КС".Фото: пресс-служба ФК "КС"