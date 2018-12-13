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Владимир Кухлевский: Дисциплина – это первое, что мотивирует, закаляет и вырабатывает характер

13 декабря 2018 19:57
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Главный тренер молодежного состава
Главный тренер молодежного состава "Крыльев Советов" рассказывает об итогах первой части первенства и целях на 2019 год. Резервисты нашей команды ушли на перерыв занимая 7 место, и находятся в двух очках от третьего места, передает пресс-служба ФК "КС".

Насколько вы довольны в целом первой половиной сезона?

– Ребята старались. Молодцы, выполняли в принципе все, о чем договаривались. Пытаются играть в футбол. Это не "бей – беги". В некоторых играх что-то не получалось. Но это молодые ребята, если все всегда будет получаться у них – это будет феноменально. Они прислушиваются, думают, стараются играть правильно. В каких-то играх нам везло, в каких-то нет, это футбол. Здесь однозначно сказать нельзя. В последнем туре с "Ростовом", хоть и хорошая игра получилась, не забили. С "Локомотивом" нам прилично повезло. По очкам – то, что взяли, то и есть. Это, наверное, правильно. Хотя, конечно, хотелось бы больше.

Насколько вы довольны тем, как команда реализует ваши задумки на футбольном поле?

– Были игры и моменты, когда радовало то, что парни делают. Но над многим еще надо работать, многое совершенствовать, оттачивать, улучшать. Не всегда, но определенные моменты, о которых с ними разговариваем, получаются. Молодые. Будем дальше тренироваться, чтобы еще лучше все было.

Из тех 17 матчей, которые команда сыграла, какие считаете самым ярким и самым сложным?

– Сложный я уже отметил – это игра с "Локомотивом". Нам там сильно повезло. Играли вдесятером целый тайм, соперником было создано много моментов. В целом, есть достаточное количество матчей, в которых и накал, и игра, и самоотдача – все присутствовало. Хорошие были игры. Не идеальные, но к этому надо стремиться.

Знаем, что вы не отмечаете кого-то индивидуально, но, тем не менее, можете сказать, что некоторые игроки по ходу сезона сильно прибавили?

– Говорил и буду говорить, что отмечать индивидуальности – это неправильно, я считаю. Потому что все работают – и ребята, и тренеры, и административный состав команды. Но не в этом дело. Сейчас дело в том, что вся команда прибавила – и физически, и тактически. Просто повзрослели ребята, начинают по-другому относиться к футболу, к тренировкам и к жизни.

Какое внимание вы уделяете дисциплине в команде? Многие говорят, вы – строгий тренер.

– Если говорят, значит так и есть. Дисциплина – это первое. Она из быта передается как на тренировки, так и на поле, на игру. Есть дисциплина – значит, мы знаем, что делаем. Это не тренируется, но именно дисциплина и сила воли мотивируют, закаляют ребят, вырабатывают их характер.

Переход тренера вратарей Виктора Гауса в основной состав получился довольно неожиданным. Расскажите об Алексее Канунникове, который пришел на замену по ходу сезона.

– Методы работы Каннунникова схожи с методами работы Гауса. У нас не возникло никаких проблем в связи с изменениями. У Миодрага Божовича не было кандидата на место специалиста по работе с вратарями. Главная команда обратилась к нам. Конечно, мы согласились на переход Гауса. Думаю, для всех хорошо, что местный тренер работает с основной командой. Мы же все смотрим в одном направлении. Так что здесь все нормально.

Расскажите о программе зимних сборов. Когда они начнутся и где будут проходить?

– Команда соберется после отпуска 10-11 января на медосмотр. Первый месяц планируем работать в Самаре. Будут функциональная работа и тренажерный зал. В второй части февраля, перед возобновлением сезона, планируем двухнедельный сбор в Турции. Там будет больше игровой практики.

Какие изменения претерпит состав, может быть, кто-то покинет состав, а кто-то пополнит?

– Есть надумки, ведутся разговоры. Но давайте подождем. Потому что сейчас можем сказать, а потом не срастется что-то – это будет не очень правильно.

Дублирующий состав при клубах создается для нескольких целей. Можете ли вы назвать три основных?

– Первая задача дубля – это подготовка ребят для главной команды. Это непросто, это нелегко. Не всегда из дубля ребята попадают в основу. Но только от самих парней зависит – смогут ли они шагнуть дальше. Основная команда рядышком. Другая причина – школа. За школой мы смотрим, школа на виду, и это для нее стимул – когда из ЦПФ игрок попадает в дублирующий состав. Рост, смысл, мотивация. Для молодежи – это их город, их клуб, их команда – стимул железный. К этому они должны стремиться.

Хотели бы вы в этом сезоне повторить главный успех молодежки КС и взять бронзу? Насколько это важно для вас, для парней и обсуждают ли они это между собой?

– Я-то хотел бы и большего! Но как будет дальше – это футбол, сами понимаете. Все настолько плотно в таблице, что два-три очка, и можно туда-сюда уйти. ЦСКА немножко оторвались, но следующие шесть-семь команд идут в диапазоне трех очков. Конечно, все говорят, что для нас результат не важен, главное – игроков подготовить. Но спортсмены все эгоисты, все хотят победить. Здесь, если ты не хочешь выиграть, непонятно, зачем ты этим занимаешься!

На каком этапе можно увидеть, что игрок станет большим футболистом, добьется успеха в своей карьере?

– Ну как сказать правильно – "увидеть"? У каждого есть потенциал. Встречаются звездочки, которые раскрываются быстро и их замечаешь сразу, а есть люди, которые работают день за днем, год за годом. Это терпение и труд. Даже если талантом человек одарен, то без труда он никем не станет.

С кем из российских тренеров общаетесь и от кого многое почерпнули?

– Со многими работал и со всеми поддерживаю отношения, время от времени созваниваемся. Также и почерпнул что-то от каждого. Все, с кем работал, мне в чем-то помогли, благодаря им что-то получается. Мы все люди разные, но все любим футбол. И я благодарен судьбе, что свела меня с коллегами, с кем работал.

Топ-3 тренера мирового футбола для вас?

– Мне нравится, как работают Гвардиола и Клопп. У Гвардиолы – постановка игры. У Клоппа – очень быстрая игра вперед. Но топ-тренеров – не трое, их гораздо больше.

Сколько футбола вы смотрите в неделю?

– Ежедневно. Иногда, конечно, не хватает свободного времени и на один полный матч, но если оно есть – то предпочту футбол любой другой передаче. Российский футбол смотрю постоянно. Смотрю Англию, иногда – Францию, Германию.

Один из самых ярких моментов сезона – победа основной команды над "Динамо" после смены тренерского штаба. Так получилось, что вы возглавляли "КС" в этом матче, но на пресс-конференции были очень сдержаны. Скажите, какие эмоции испытывали после финального свистка?

– Эмоции только положительные. На тот момент команда давно не выигрывала, очень хотелось завоевать три очка. Ребята просто горели этим. И спасибо им, спасибо стадиону – болельщики пришли и очень хорошо поддерживали. Думаю, у всех нас были одинаковые эмоции от победы.

Что вы пожелаете нашей команде в новом году?

– Своей команде и команде главной – пройти сезон с хорошими результатами без травм, подарить болельщикам как можно больше положительных эмоций. Всем нам – и клубу, и болельщикам, – здоровья в новом году и больше позитивных моментов.


Фото:   ФК "КС"

 
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