Виталий Шашков: "Тихонов продолжает работу в "Крыльях", не надо искать жаренного"
27 сентября 2018 00:49
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– Как относитесь к высказываниям Тихонова?
– Не надо искать жаренного. Сейчас у нас сложная ситуация, но Андрей Тихонов в команде и продолжает работать.
После восьми туров самарцы занимают 13-е место и имеют семь очков, передает sport-express.ru.
Фото: ФК "КС"
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