Виталий Шашков: С переездом на новую арену прибыль «Крыльев» увеличилась в разы
29 ноября 2018 21:27
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«ТАКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ В САМАРЕ НЕ БЫЛО 10 ЛЕТ»
– В первых турах «Крылья» спорили со «Спартаком» и «Зенитом» за право считаться самой посещаемой команды премьер-лиги. Но в последнее время показатели «Самара Арены» существенно снизились. Почему?
– Этому есть несколько причин. В первую очередь, неудобство транспортных развязок. В настоящий момент нет сквозного проезда по одной из улиц, ведущей к стадиону, и люди лишены возможности добраться до арены на транспорте. Город и область помогают, пускают трамваи, автобусы, но к самому стадиону все равно надо идти пешком полтора километра.
Мы открыли бесплатную парковку непосредственно у стадиона, в зимний период будем проводить различные акции по выдаче разовых автопропусков. В планах на заключительную игру года – 8 декабря против «Ростова» – запустить клубный автобус, который будет доставлять болельщиков от остановки до «Самара Арены».
Еще один фактор – конечно же, холодная погода. За все время участия в российских чемпионатах мы лишь однажды играли в декабре. Это не очень комфортно, особенно для тех, кто посещает матчи с детьми. А после чемпионата мира процент таких болельщиков увеличился. Мы это ценим и будем дальше развивать ряд услуг, ориентированных на данную категорию. Я человек старой закалки, из СССР. Мое первое посещение стадиона – игра «Кайрата» в Алма-Ате в 1967 году. Это было по-семейному. Того же самого хочется и сейчас.
На посещаемость также негативно влияют турнирные показатели «Крыльев». Если бы мы держались в лидирующей группе, то аудитория была бы больше. Но пока команда только строится – есть игра, а очков мало. Я постоянно общаюсь с болельщиками, и они отмечают, что главное – это результат и комфорт. Недавно мы обсуждали с ними проблемы, которые возникают при посещении «Самара Арены». Был высказан ряд предложений и замечаний, к которым клуб обязательно прислушается.
При этом хочу подчеркнуть, что в текущем сезоне мы входим в пятерку самых посещаемых команд РПЛ со средним показателем в 25 000 зрителей. Такого не было в Самаре уже 10 лет.
– Клуб получает прибыль от стадиона?
– Договоренности на сегодняшний день такие: мы платим фиксированную арендную плату компании «Спорт-Ин» и получаем прибыль с билетов. Также «Крылья» зарабатывают на продаже скайбоксов и атрибутики.
– После переезда на новый стадион прибыль увеличилась?
– Цифры не назову, но увеличение было в разы. Новая арена – новые возможности. Но мы не бросаем и наш старый стадион «Металлург». Перестелили газон, чтобы воспитанники клубной школы и игроки молодежного состава имели возможность там заниматься. На «Металлурге» несколько полей – синтетические и одно натуральное.
– Подорожали ли на новом стадионе билеты?
– Цена увеличилась, но незначительно. И мы постоянно проводим различные акции. Например, на первое сентября, если ребенок приводил с собой маму, билет ему продавался за один рубль.
«ТИХОНОВ СТАЛ ЗАЛОЖНИКОМ СИТУАЦИИ»
– В ходе сезона «Крылья» сменили главного тренера. Что, на ваш взгляд, подвело Андрея Тихонова?
– Мы очень благодарны Андрею Валерьевичу за период, который он провел в клубе. С ним «Крылья» решили задачу выхода в РПЛ. Тихонов очень профессионально подходил к работе. Ребята к нему прислушивались.
В какой-то степени Тихонов стал заложником ситуации. Не все выступавшие в ФНЛ игроки оказались готовы к премьер-лиге, с частью мы расстались. А когда начали набирать новых, не все пришли в хорошей форме, и в этот переходный период, пока команда сыгрывалась, последовал ряд болезненных поражений.
Я разговаривал с Андреем Валерьевичем – и мы хорошо простились, по-доброму. Двери клуба для него всегда открыты. Не забывайте, Тихонов в «Крыльях» работал уже третий раз.
– Не исключаете четвертый приход?
– Никогда не говори никогда, как гласит народная мудрость. Я уже много раз в этом убеждался.
– Сменивший Тихонова Миодраг Божович решает те же задачи?
– Цель на этот сезон – закрепиться в премьер-лиге. И желательно сделать это без головной боли, показывая игру, которая провоцировала бы зрителей приводить на стадион других людей. Сейчас футбол «Крыльев» уже нравится болельщикам. Осталось подтянуть результаты.
К концу чемпионата Божович должен достроить команду, чтобы летом мы точечно усилились и на следующий сезон повысили бы планку притязаний. У него контракт на два с половиной года. То есть, Миодраг имеет практически три сезона на создание коллектива, способного решать в РПЛ самые серьезные задачи. Мы хотим вернуть в Самару еврокубки. За год-два это вряд ли получится. Но через три-четыре они обязательно должны сюда прийти.
– Финансово клуб к этому готов?
– У «Крыльев» есть государственная поддержка. Область нас поддерживает. Также мы зарабатываем сами – есть пул партнеров, многие из которых сотрудничают с нами не первый год. Но, конечно, нам нужен основной спонсор, который бы помогал команде.
«ПРИШЛО ВРЕМЯ ВВОДИТЬ VAR – СКОЛЬКО БЫ ЭТО НИ СТОИЛО»
– Сообщалось о том, что зимой «Крылья» могут арендовать Дениса Глушакова, который оказался под прессингом спартаковских фанатов. Слухи соответствуют действительности?
– Могу повторить: никогда не говори никогда. Глушаков – квалифицированный игрок с сильным характером. То, что он так или не так сказал, к футболу не имеет никакого отношения. Этим управляет тренер. Однако в настоящий момент у Дениса действующий контракт со «Спартаком», поэтому говорить о его переходе в наш клуб не имеет смысла.
– А как управляет процессом Божович? Как охарактеризовали бы его подход к работе?
– У нас интересная ситуация. Тренер-легионер, который великолепно разговаривает по-русски. Божович много лет проработал в России и добивался успехов с разными командами. Он сильный – и как тренер, и как мотиватор, и как личность. Миодраг не заискивает перед футболистами и не перегибает палку. Профессионал.
– В матче предыдущего тура против «Спартака» в Москве судьи, по мнению Божовича, принимали неоднозначные решения. Система VAR помогла бы решить подобные проблемы?
– Конечно. Она помогла бы избежать той конфликтной ситуации, которая возникла после игры. Основных моментов два: когда мяч попал в штрафной площади в руку Зе Луиша и когда судья не отреагировал на фол Дмитрия Комбарова против Рамиля Шейдаева перед штрафной площадью. Со стороны показалось, что это пенальти, но нарушение было все-таки до линии. Тем не менее, фол очевидный. А арбитр не отреагировал.
– Говорят, систему VAR в РПЛ не вводят из-за дороговизны.
– Все равно пришло время ее вводить, чтобы избежать ключевых ошибок судей. Не все арбитры могут справиться со стрессом во время матча. А VAR позволяет рассмотреть спорный эпизод с шестнадцати камер. Траты на внедрение таких технологий оправданы.
Фото: sovsport.ru
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