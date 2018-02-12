Виолетта Храпина из Самары стала победительницей этапа Кубка мира по фехтованию в испанской Барселоне

228

Команда России (Татьяна Гудкова, Виолетта Колобова, Ольга Кочнева, Виолетта Храпина) в 1/8 финала одолела соперниц из Венгрии – 45:42. В следующем поединке были повержены француженки - 32:31.В полуфинале российские шпажисты обыграли команду США. В матче за золотые медали наши фехтовальщицы взяли вверх над итальянками - 35:25, сообщает пресс-служба минспорта Самарской области.