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Виктор Шнайдер: «Атлеты из России в Пхенчхане превосходят все ожидания»

14 февраля 2018 15:44
234
Особо порадовали наши кёрлингисты Анастасия Брызгалова и Александр Крушельницкий.
Олимпиада в Пхенчхане набирает обороты. Сборная России уже завоевала несколько медалей. Свою оценку первым дням соревнований дал директор по спортивной экспертизе компании Mostbet Виктор Шнайдер.

«Пока что сборная России (или, как её называют официально - команда Олимпийских атлетов из России) показывает на Олимпиаде свой максимум. Особенно порадовали две бронзы наших лыжников, которые прилетели в Пхенчхан без своих лучших представителей. Тем не менее, наши молодые спортсмены уже завоевали бронзовые медали. По мнению экспертов Mostbet, это отличная демонстрация всему миру непоколебимой воли к победе и мощи наших лыжников. Вот увидите, через четыре года эти ребята будут завоёвывать самые высокие награды.

Немного разочаровали фигуристы в командном первенстве. Точнее, Михаил Коляда, чьи вопиющие ошибки стоили нам борьбы за золотые медали. Впрочем, канадцы выступили очень мощно, и догнать их было бы очень тяжело, даже если бы Коляда откатал программу идеально.

Особо порадовали наши кёрлингисты Анастасия Брызгалова и Александр Крушельницкий. И дело даже не в том, что они принесли первую олимпийскую награду в истории российского кёрлинга. Анастасия и Александр покорили своей красотой весь мир, что должно хорошо повлиять на имидж нашего спорта. Да, MOK может нас гнобить, а Родченков продолжать сочинять всё новые небылицы, но тут в Корею прилетает безумно красивая пара, которую даже западные СМИ сравнивают с голливудскими звёздами, и завоёвывает медали. Красиво же, не так ли?

В общем, пока Олимпиада проходит не так мрачно, как предполагалось изначально. В том же Ванкувере 8 лет назад по ощущениям всё было гораздо хуже. В Mostbet надеются, что впереди нас ждёт немало новых интересных историй о наших спортсменов и, если получится, новые награды!»



Фото:   news-sp.ru




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