Виктор Шнайдер: «Атлеты из России в Пхенчхане превосходят все ожидания»

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«Пока что сборная России (или, как её называют официально - команда Олимпийских атлетов из России) показывает на Олимпиаде свой максимум. Особенно порадовали две бронзы наших лыжников, которые прилетели в Пхенчхан без своих лучших представителей. Тем не менее, наши молодые спортсмены уже завоевали бронзовые медали. По мнению экспертов Mostbet, это отличная демонстрация всему миру непоколебимой воли к победе и мощи наших лыжников. Вот увидите, через четыре года эти ребята будут завоёвывать самые высокие награды.Немного разочаровали фигуристы в командном первенстве. Точнее, Михаил Коляда, чьи вопиющие ошибки стоили нам борьбы за золотые медали. Впрочем, канадцы выступили очень мощно, и догнать их было бы очень тяжело, даже если бы Коляда откатал программу идеально.Особо порадовали наши кёрлингисты Анастасия Брызгалова и Александр Крушельницкий. И дело даже не в том, что они принесли первую олимпийскую награду в истории российского кёрлинга. Анастасия и Александр покорили своей красотой весь мир, что должно хорошо повлиять на имидж нашего спорта. Да, MOK может нас гнобить, а Родченков продолжать сочинять всё новые небылицы, но тут в Корею прилетает безумно красивая пара, которую даже западные СМИ сравнивают с голливудскими звёздами, и завоёвывает медали. Красиво же, не так ли?В общем, пока Олимпиада проходит не так мрачно, как предполагалось изначально. В том же Ванкувере 8 лет назад по ощущениям всё было гораздо хуже. В Mostbet надеются, что впереди нас ждёт немало новых интересных историй о наших спортсменов и, если получится, новые награды!»Фото: news-sp.ru