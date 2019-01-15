Видео с выступлением гимнастки из США набрало более 30 млн просмотров
15 января 2019 18:17
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Она чередовала акробатические элементы с танцевальной пластикой под музыку разных исполнителей, в том числе и Майкла Джексона, чего ранее не демонстрировал ни один гимнаст.
Публика была в восторге.
За свое выступление спортсменка получила высший балл.
Фото: newsru.com
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