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Новости /  Спорт /  Спорт в регионе  

Видео с выступлением гимнастки из США набрало более 30 млн просмотров

15 января 2019 18:17
138
За свое выступление спортсменка получила высший балл.
Видео нестандартного выступления американской спортивной гимнастки Кейтелин Охаши на студенческом турнире Under Armour 2019 Collegiate Challenge набирает популярность в Сети. За день ролик в Twitter посмотрели более 17 млн человек, всего видео набрало более 30,7 млн просмотров к утру 15 января, передает iz.ru.

Она чередовала акробатические элементы с танцевальной пластикой под музыку разных исполнителей, в том числе и Майкла Джексона, чего ранее не демонстрировал ни один гимнаст.

Публика была в восторге.

За свое выступление спортсменка получила высший балл.  


Фото:   newsru.com
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