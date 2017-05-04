Ветераны ПФК «Крылья Советов» отметили 75-летний юбилей клуба поездкой на «Самара Арену»
4 мая 2017 11:58
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3 мая, когда в Самаре ежегодно празднуют День Рождения главной футбольной команды региона, ветераны клуба во второй раз посетили строительную площадку стадиона, который примет матчи Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России.
ПФК «Крылья Советов» был основан в 1942 году – решение о создании приняли 12 апреля, а 3 мая на куйбышевском стадионе «Локомотив» состоялся первый в истории команды, составленной тогда из работников эвакуированных столичных заводов авиапромышленности, матч. Традиционно праздничные мероприятия «Крылья» проводят именно 3 мая.
Ветераны футбольного клуба «Крылья Советов» и представители Музея самарского футбола уже посещали место строительство арены. Два года назад, в мае 2015 года, строители работали над устройством фундамента стадиона, сейчас объект находится в высокой степени готовности. Гостям показали подтрибунные помещения, в которых сейчас ведутся отделочные работы, а также они смогли оценить вид на футбольное поле с верхнего яруса уже готовых трибун.
Когда «Крылья Советов» посещают «Самара Арену», то непременно проводят товарищеские матчи с командой строителей. Во время октябрьского визита основного состава такая игра проходила на бетонном основании будущего футбольного поля в чаше стадиона, в этот раз ворота установили с внешней стороны арены, на песчаной площадке, которую подготовили при выполнении работ по благоустройству прилегающей территории. Поединок ветеранов «Крыльев Советов», которые вышли на импровизированное поле в ретро форме, со строителями закончился со счетом 3:0 в пользу профессионалов футбола.
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Комментарии
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27 апреля 2017 13:48
Это нужно для принятия решения в сложной спорной ситуации. ЧМ-2018
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25 апреля 2017 12:25
Они будут работать на Чемпионате мира по футболу 2018. ЧМ-2018
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24 апреля 2017 15:25
Получено положительное заключение на сметную документацию 1 этапа благоустройства и озеленения территории вокруг «Самара Арены». ЧМ-2018
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Спорт в регионе
4 мая 2017 11:58
Они провели матч с командой строителей. Спорт в регионе
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4 мая 2017 11:53
Это уникальная возможность стать частью огромного праздника. Спорт в регионе
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