Ветераны "Крыльев Советов" одержали победу над болельщиками команды - 8:0!
27 февраля 2019 21:28
132
Ветераны "Крыльев" одержали победу - 8:0!
Хет-трик на счету Барасы, дубль оформил Чеснакас по голу забили Фахрутдинов и Тихонов. И еще один автогол, передает пресс-служба ФК "КС".
Фото: пресс-служба ФК "КС"
Добавить комментарий
Комментарии
ЧМ-2018
18 января 2019 13:29
Достроить стадион успели благодаря ежедневному контролю всех заинтересованных сторон. ЧМ-2018
651
17 января 2019 11:18
Он сделал это в память о ЧМ-2018. ЧМ-2018
531
4 января 2019 12:20
Самарскую область посетило до 500 тысяч человек из более чем 140 стран мира. ЧМ-2018
798
Сочи-2014
14 июля 2014 20:03
Его провел исполнительный комитет МОК. Сочи-2014
7925
7 апреля 2014 16:25
МОК подвел итоги первых в истории страны Олимпийских и Паралимпийских игр. Сочи-2014
8433
17 марта 2014 09:23
На них работали более 8 000 волонтеров. Сочи-2014
8156
Спорт в регионе
27 февраля 2019 23:56
Федерация фигурного катания на коньках России всё-таки сделала выбор и публично огласила своё решение. Спорт в регионе
114
27 февраля 2019 21:28
Хет-трик на счету Барасы, дубль оформил Чеснакас по голу забили Фахрутдинов и Тихонов. И еще один автогол. Спорт в регионе
132
27 февраля 2019 18:47
В соревнованиях, считающимися вторыми по значимости после Олимпийских игр, примут участие около 1800 спортсменов из 59 стран. Спорт в регионе
158
27 февраля 2019 16:22
18 молодых фигуристов из нашего региона будут состязаться в танцах на льду и синхронном катании. Спорт в регионе
249
26 февраля 2019 15:25
Вход на гостевую трибуну будет платным. Спорт в регионе
613
26 февраля 2019 14:50
Проголосовать за понравившуюся арену может любой желающий. Победитель будет объявлен 7 марта. Спорт в регионе
291
26 февраля 2019 14:32
Почетным гостем турнира станет двукратный Олимпийский чемпион по прыжкам в воду Дмитрий Саутин. Спорт в регионе
357
Видео
22 февраля 2019 14:02
Инцидент не повлиял на работу порта. В мире
558
20 февраля 2019 09:36
Пострадавшие находятся в западне уже больше суток — перед автомобилями перевернулась фура. Происшествия
604
9 февраля 2019 12:39
Автобус шел на небольшой скорости. Происшествия
1301
7 февраля 2019 11:29
Она один километр не дошла до дома. Происшествия
1120
5 февраля 2019 09:25
Погибли восемь человек, двое из них – дети. Происшествия
1017
1 февраля 2019 10:21
Они провисели так полчаса. Происшествия
1172
Фоторепортажи
25 февраля 2019 08:30
В течение двух дней горожан радовала насыщенная программа. Культура
481
23 февраля 2019 20:22
Для взрослых и маленьких горожан работали тематические площадки. Социум
1023
23 февраля 2019 17:27
В мероприятии приняли участие первые лица региона и города, ветераны Великой Отечественной войны, Почетные граждане. Социум
746
7 ноября 2018 20:49
Мероприятие было приурочено к Параду Памяти. Социум
2777
7 ноября 2018 17:40
Его посетили представители 13 делегаций иностранных государств. Социум
2467
6 октября 2018 19:31
Мероприятие состоялось в рамках фестиваля "Ожившие страницы истории". Социум
2729
Мероприятия