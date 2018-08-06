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На Чемпионате мира вертолетчики самарского филиала ЦСКА выиграли 5 медалей различного достоинства
Вертолетчики ЦСКА/Самара - обладатели 17 медалей Чемпионата мира и Кубка мира в Минске
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Вертолетчики ЦСКА/Самара - обладатели 17 медалей Чемпионата мира и Кубка мира в Минске

6 августа 2018 17:35
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На Чемпионате мира вертолетчики самарского филиала ЦСКА выиграли 5 медалей различного достоинства
Российская вертолетная сборная, с пилотами ЦСКА/Самара в своем составе, вновь подтвердила звание лучшей на планете!



Аэродром «Боровая» под Минском стал площадкой для решающих баталий мирового вертолетного первенства – 16-го Чемпионата мира ФАИ по вертолетному спорту и 4-го этапа Кубка мира. Лучшие летчики и летчицы из Австрии, Беларуси, Германии, Китая, Польши, России, Украины разыграли комплекты медалей в четырех классических дисциплинах: «Навигация», «Полет на точность», «Развозка грузов» и «Слалом».

За звание чемпиона мира сразились 34 экипажа. Самой многочисленной стала российская сборная — 13 экипажей. Все задания
выполнялись на двух типах вертолетов: Robinson-44 и Ми-2. В очередной раз верхняя ступень командного пьедестала была определена
без интриги: в течение последних 16 лет сборная команда России остаётся бессменным лидером мирового первенства. Российские лётчики завоевали высшие баллы общекомандного зачёта (3 559,8 очков) и заняли многие призовые места по всем основным дисциплинам.

На Чемпионате мира вертолетчики самарского филиала ЦСКА выиграли 5 медалей различного достоинства, в том числе: экипаж Виктор Коротаев (ЗМС) – Владимир Зябликов (ЗМС) - 2 золотые (командное место) и 2 серебряные медали (личное место экипажа) в упражнении «Навигация», Николай Буров (ЦСКА/Самара) в экипаже с Александром Жупериным (Тверская область) завоевал серебряную медаль (личное место экипажа) в упражнении «Слалом».

Отдельный зачет в женском многоборье определил лучший в мире женский вертолетный экипаж. И здесь также сенсации не произошло. Им стал сплоченный и уже прославленный экипаж двух молодых и талантливых вертолетчиц ЦСКА/Самара Елены Прокофьевой (МСМК) и Дианы Риязовой (МС). Девушки выиграли «золото» по сумме балов в 4 упражнениях.

Как рассказала пресс-центру ЦСКА/Самара Диана Риязова, в незначительной степени на выполнение упражнений повлиял моросящий дождик, из-за которого снизилась видимость и экипаж получил несколько штрафных секунд. Но итоговый результат остался неизменным – первое место.

Сразу по окончании чемпионата Мира состоялся 4-й завершающий этап Кубка мира 2018 года по вертолетным гонкам. Победители определялись в формате на выбывание в двух классах: Masters и General. После квалификации восемь лучших экипажей в каждом классе вышли в финал и соревновались по парам по системе Плей-офф. За рейтинговые очки помимо хозяев соревнований боролись экипажи из
Австрии, Великобритании, Германии, Польши, России и Украины. По традиции полёты в дисциплинах «Слалом» и «Развозка грузов» стали наиболее зрелищной частью воздушных баталий, ведь в отличие от чемпионата мира, где пилотов судят за неточности, в кубковых соревнованиях на первый план выходит скорость.

Пилоты самарского филиала ЦСКА на 4-м этапе Кубка собрали богатый урожай наград – 12 медалей! Так Виктор Дегтярь (ЗМС) и Пётр Васильев (ЗМС) были номинированы в классе Masters и выиграли по серебряной медали в упражнении «Развозка грузов» (класс Masters «Fender»). В общем зачете кубка Мира завоевали по бронзовой медали в многоборье «Slalom» (класс «Masters») и бронзовые медали в многоборье «Slalom» + «Fender» (класс «Masters»). Экипаж Виктор Коротаев (ЗМС) – Владимир Зябликов (ЗМС) выступали в классе General и завоевали по бронзовой медали в упражнении «Slalom» (класс General) и в общем зачете кубка Мира 2018 года, а также бронзовые медали в кубке Наций (зачет по двум лучшим экипажам от страны) по упражнении «Slalom» (класс General).

Выступление армейских вертолетчиков подытожил Михаил Бибишев, старший тренер-начальник команды вертолетного звена ЦСКА/Самара:

- Ребята выступили успешно с большим отрывом от команд-соперников. Безусловно, порадовал своим выступлением наш самый титулованный в мире экипаж: ЗМС Виктор Коротаев – двукратный Абсолютный чемпион мира и Абсолютный чемпион Всемирных воздушных игр и ЗМС Владимир Зябликов 4-х кратный Абсолютный чемпион мира! Так же хочу отметить наш женский экипаж, занявший 6 место среди 34 экипажей-участников ЧМ, включая сильнейшие мужские экипажи. От души поздравляю Елену Прокофьеву и Диану Риязову с очередным подтверждением высокого уровня пилотирования, отличным взаимопониманием и неизменным азартом в полете.

Михаил Бибишев также отметил, что для аэродрома «Боровая», прошедший чемпионат стал последним – площадка закрывается навсегда, там теперь будет построен жилой микрорайон. Следующий 17-й Чемпионат мира ФАИ по вертолетному спорту пройдет в Китае в 2021 году, передает пресс-служба ЦСКА/Самара. 



Фото:   пресс-служба ЦСКА/Самара
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