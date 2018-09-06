Ведущие футбольные тренеры Европы выступили за отмену правила выездного гола
6 сентября 2018 23:36
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Как рассказал агентству Reuters директор организации соревнований УЕФА Джорджио Маркетти, в современном футболе гол на выезде забить проще, нежели в те времена, когда вводилось данное правило. Следовательно, по мнению Маркетти, мяч на выезде уже не имеет прежней значимости.
— Тренеры считают, что забить гол в гостях сейчас не так сложно, как раньше. Поэтому они думают, что правило должно быть пересмотрено. Мы это сделаем, — заявил он.
Стоит отметить, на встрече присутствовали такие знаменитые тренеры, как Маcсимилиано Аллегри ("Ювентус"), Жозе Моуринью ("Манчестер Юнайтед"), Хулен Лопетеги ("Реал Мадрид").
Напомним, правило гола, забитого на чужом поле, применяется в спортивных соревнованиях в играх "на вылет". Согласно ему, при общем равенстве мячей по итогам двух матчей в следующий раунд проходит та команда, которая забила больше голов в гостях.
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