Ведущие футбольные тренеры Европы выступили за отмену правила выездного гола

187

Как рассказал агентству Reuters директор организации соревнований УЕФА Джорджио Маркетти, в современном футболе гол на выезде забить проще, нежели в те времена, когда вводилось данное правило. Следовательно, по мнению Маркетти, мяч на выезде уже не имеет прежней значимости.— Тренеры считают, что забить гол в гостях сейчас не так сложно, как раньше. Поэтому они думают, что правило должно быть пересмотрено. Мы это сделаем, — заявил он.Стоит отметить, на встрече присутствовали такие знаменитые тренеры, как Маcсимилиано Аллегри ("Ювентус"), Жозе Моуринью ("Манчестер Юнайтед"), Хулен Лопетеги ("Реал Мадрид").Напомним, правило гола, забитого на чужом поле, применяется в спортивных соревнованиях в играх "на вылет". Согласно ему, при общем равенстве мячей по итогам двух матчей в следующий раунд проходит та команда, которая забила больше голов в гостях.