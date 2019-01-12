Вечно молодой. Самый старый футболист в мире продлил контракт с клубом

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— Я продлил контракт на 2019-й год. Спасибо всем за поддержку, я вам очень благодарен. Я буду участвовать во множестве матчей и максимально выкладываться на тренировках, — заявил Миура.Сезон-2019 станет для Миуры уже 34-м в профессиональной карьере. Он начал играть в футбол в 1986 году в бразильском "Сантосе", а с 2005 года выступает за "Иокогаму". С 1990-го по 2000-й Кадзу играл за сборную Японии, за которую провёл 89 матчей и забил 55 голов.Фото: соцсети