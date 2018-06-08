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Новости /  Спорт /  Спорт в регионе  

«Вашингтон Кэпиталз» празднуют победу в матче за свой первый Кубок Стэнли

8 июня 2018 14:59
В финале плей-офф они обыграли «Вегас Голден Найтс» со счётом 3:4.
«Вашингтон Кэпиталз» празднуют победу в матче за свой первый Кубок Стэнли. В финале плей-офф они обыграли «Вегас Голден Найтс» со счётом 3:4, сообщает РБК в Твиттере. 

Видео здесь.

Фото: nhl.ru
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Комментарии



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