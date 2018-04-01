ВК "Нова" одержал сенсационную победу над одним из самых титулованных клубов России – «Белогорьем» из Белгорода
1 апреля 2018 23:18
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Волжане доминировали на площадке на протяжении всего игрового времени и позволили грозному сопернику взять только одну партию. Самым результативным игроком в составе «Новы» стал Романас Шкулявичус, набравший 21-о очко.
Победа состоялась на территории соперника и подарила клубу из Самарской области возможность претендовать на участие в европейском Кубке Вызова. Для осуществления этих намерений «Нове» необходимо повторить успех в матче с «Белогорьем» на своей площадке. Игра состоится 6 апреля в «МТЛ Арене» и начнется в 18.00.
В случае успеха в этой встрече волжане гарантируют себе как минимум шестое место в российском чемпионате, сообщает пресс-служба ВК "Нова".
Фото: пресс-служба ВК "Нова"
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