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ВК "Нова" одержал сенсационную победу над одним из самых титулованных клубов России – «Белогорьем» из Белгорода

1 апреля 2018 23:18
130
Волжане доминировали на площадке на протяжении всего игрового времени и позволили грозному сопернику взять только одну партию.
Волейбольный клуб «Нова» одержал сенсационную победу над одним из самых титулованных клубов России – «Белогорьем» из Белгорода – 3:1 (26:24, 21:25, 25:11, 25:22).

Волжане доминировали на площадке на протяжении всего игрового времени и позволили грозному сопернику взять только одну партию. Самым результативным игроком в составе «Новы» стал Романас Шкулявичус, набравший 21-о очко.

Победа состоялась на территории соперника и подарила клубу из Самарской области возможность претендовать на участие в европейском Кубке Вызова. Для осуществления этих намерений «Нове» необходимо повторить успех в матче с «Белогорьем» на своей площадке. Игра состоится 6 апреля в «МТЛ Арене» и начнется в 18.00.

В случае успеха в этой встрече волжане гарантируют себе как минимум шестое место в российском чемпионате, сообщает пресс-служба ВК "Нова".



Фото:      пресс-служба ВК "Нова"


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