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ВК "НОВА": Красивая победа над сильнейшим "Локомотивом" - 3:2

8 января 2019 20:39
137
Первая вдохновляющая победа в изменённом составе!
В 13-м туре Чемпионата по волейболу команд Суперлиги «НОВА» в "МТЛ Арене" одержала победу над новосибирским «Локомотивом», сильнейшим клубом России!



Первая вдохновляющая победа в изменённом составе! Так держать, передает пресс-служба департамента информационной политики СО. 
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