ВК «НОВА» против "Ярославича" - 3:0
8 декабря 2018 22:54
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Игра закончилась со счётом 3:0!
В итоге на сегодняшний день "НОВА" занимает в турнирной таблице 7-ю строчку из 14-ти.
Пока золотая середина, передает пресс-служба департамента информационной политики СО.
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