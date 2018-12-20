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В выходные на лыжной базе "Чайка" первый официальный старт - чемпионат области по лыжным гонкам

20 декабря 2018 23:52
162
Днём в будни на
Посетили лыжную базу "Чайка", посмотрели как идёт подготовка к новому зимнему сезону. Пока маловато снега, но трассы уже готовятся, для спортсменов и всех любителей лыжного спорта начали занятия. В выходные первый официальный старт - чемпионат области по лыжным гонкам! 

Днём даже в будни на "Чайке" катаются взрослые, дети, люди старшего поколения. Для удобства посетителей - раздевалки, камера хранения, теплый холл, кафе, прокат инвентаря. Работает каток. В этом сезоне на базе планируется проведение более 50 официальных мероприятий, передает пресс-служба минспорта СО
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