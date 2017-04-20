В воскресенье пройдет VII Тольяттинский легкоатлетический марафон
20 апреля 2017 14:43
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Традиционно забеги проходят по улицам Автозаводского района Тольятти (старт и финиш возле парка Победы) на дистанциях 6,8 км, 21 км и 42 км. Помимо индивидуального выступления предусмотрена эстафета для корпоративных команд.
Призеры получат денежные призы, дипломы, медали. Все участники марафона (42 км), завершившие дистанцию, награждаются памятными вымпелами и медалями эксклюзивного дизайна. Также будет организован старт для спортсменов, имеющих ограничения здоровья, состоится забег лыжероллеров и открытие сезона клуба «ВелоТольятти», сообщает пресс-служба облправительства.
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