В воскресенье пройдет VII Тольяттинский легкоатлетический марафон

160

Традиционно забеги проходят по улицам Автозаводского района Тольятти (старт и финиш возле парка Победы) на дистанциях 6,8 км, 21 км и 42 км. Помимо индивидуального выступления предусмотрена эстафета для корпоративных команд.Призеры получат денежные призы, дипломы, медали. Все участники марафона (42 км), завершившие дистанцию, награждаются памятными вымпелами и медалями эксклюзивного дизайна. Также будет организован старт для спортсменов, имеющих ограничения здоровья, состоится забег лыжероллеров и открытие сезона клуба «ВелоТольятти», сообщает пресс-служба облправительства.