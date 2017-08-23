В воскресенье баскетбольная «Самара» проведет первый предсезонный матч

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27 августа и 2 сентября «Самара» проведет два первых предсезонных матча. Соперником станет саратовский «Автодор», один из сильнейших клубов страны, участник Единой лиги ВТБ и Лиги чемпионов ФИБА.Противостояние «Самары» и «Автодора» имеет давнюю историю: в 90-е эти команды входили в число лидеров российского баскетбола, соперничали друг с другом за медали национального чемпионата и представляли Россию в Евролиге.Последние официальные матчи между собой они провели в сезоне-2013/2014. Именно против «Автодора» самарцы провели свой первый после возвращения в Суперлигу матч в октябре 2013 г.В Самару «Автодор» должен приехать в сильнейшем составе, со всеми легионерами — в том числе и с успевшими уже себя зарекомендовать в Единой лиге Майкой Даунсом и Коти Кларком.Матч в Самаре пройдет 27 августа в «МТЛ Арене». Начало — в 15-00. Вход на игру свободный.2 сентября команды сыграют в Саратове.