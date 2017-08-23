В воскресенье баскетбольная «Самара» проведет первый предсезонный матч
23 августа 2017 13:16
136
27 августа и 2 сентября «Самара» проведет два первых предсезонных матча. Соперником станет саратовский «Автодор», один из сильнейших клубов страны, участник Единой лиги ВТБ и Лиги чемпионов ФИБА.
Противостояние «Самары» и «Автодора» имеет давнюю историю: в 90-е эти команды входили в число лидеров российского баскетбола, соперничали друг с другом за медали национального чемпионата и представляли Россию в Евролиге.
Последние официальные матчи между собой они провели в сезоне-2013/2014. Именно против «Автодора» самарцы провели свой первый после возвращения в Суперлигу матч в октябре 2013 г.
В Самару «Автодор» должен приехать в сильнейшем составе, со всеми легионерами — в том числе и с успевшими уже себя зарекомендовать в Единой лиге Майкой Даунсом и Коти Кларком.
Матч в Самаре пройдет 27 августа в «МТЛ Арене». Начало — в 15-00. Вход на игру свободный.
2 сентября команды сыграют в Саратове.
Добавить комментарий
Комментарии
ЧМ-2018
16 августа 2017 10:53
Количество взлетно-посадочных операций также удвоится. ЧМ-2018
258
7 августа 2017 16:06
Параллельно на стадионе идут работы по нанесению антикоррозийного покрытия на металлоконструкции купола – они выполнены на треть. ЧМ-2018
347
19 июля 2017 19:03
На территории, прилегающей к стадиону, построят рекреационные пешеходные площади, организуют проезд вокруг стадиона. Здесь появятся пешеходные зоны,... ЧМ-2018
302
Сочи-2014
14 июля 2014 20:03
Его провел исполнительный комитет МОК. Сочи-2014
6407
7 апреля 2014 16:25
МОК подвел итоги первых в истории страны Олимпийских и Паралимпийских игр. Сочи-2014
6939
17 марта 2014 09:23
На них работали более 8 000 волонтеров. Сочи-2014
6844
Спорт в регионе
23 августа 2017 13:16
2 сентября команды сыграют в Саратове. Спорт в регионе
136
23 августа 2017 11:30
Праздничное мероприятие пройдет на площадке перед торговым центром «МЕГА». Спорт в регионе
125
22 августа 2017 21:00
В состязаниях приняли участие юниоры и юниорки до 24 лет из 26 регионов России. Спорт в регионе
168
22 августа 2017 18:42
Спорт в регионе
202
22 августа 2017 09:42
В Универсиаде принимают участие 7700 спортсменов из 141 страны. Спорт в регионе
171
21 августа 2017 19:51
В соревнованиях принимают участие 7700 спортсменов из 141 страны, которые разыграют 275 комплектов медалей по 22 видам спорта. Спорт в регионе
175
21 августа 2017 19:48
В открытом чемпионате Самарской области по болотному футболу могут выступить любые команды. Состав команды на поле – 5 игроков плюс вратарь. Спорт в регионе
209
Видео
8 августа 2017 09:59
Машина была припаркована у пешеходного перехода. Происшествия
414
6 июня 2017 13:36
На видео оперативники проверяют содержимое портфеля чиновника. Криминал
7206
29 мая 2017 09:55
Об этом собщили очевидцы. ЖКХ
1426
22 мая 2017 09:52
Аномалий специалисты не обещают. Экология
5592
28 апреля 2017 09:27
Только 10% детей имеют настоящие противопоказания насчет прививок. Здравоохранение
1846
17 апреля 2017 13:33
Он пообщался с медиками и волонтерами. Здравоохранение
2936
Фоторепортажи
13 августа 2017 12:12
Центром праздника стала вторая очередь набережной Волги. Спорт в регионе
589
6 мая 2017 11:59
На ней имели возможность присутствовать жители города. Социум
2255
1 мая 2017 17:10
На площади им. Куйбышева состоялась выставка автомобилей. Социум
2044
3 апреля 2017 09:35
Он расположен на ул. Промышленности, 307. Социум
1690
6 марта 2017 18:21
Посетительницы получили возможность протестировать тренажеры, побывать на групповых занятиях и поучаствовать в конкурсах. Социум
1853
10 ноября 2016 13:10
В честь своего 175-летия Сбербанк реализует в Самаре ряд социально значимых проектов. Культура
5792
Мероприятия