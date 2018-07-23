В спорткомплексе "Орбита" открыт специализированый зал бокса
23 июля 2018 16:16
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В торжественной церемонии открытия участвовали врио вице-губернатора Самарской области А.Б. Фетисов, заместитель министра спорта Самарской области Л.А. Рогожинская; директор ГАУ СО«Центр спортивной подготовки спортивных сборных команд Самарской области» С.А. Макаров, директор ГАУ СО «Спортивная школа олимпийского резерва «Ринг» А.А. Маменков, руководитель областной федерации бокса В.А.Шишов.
Почетным гостям было предоставлено право разрезать традиционную ленту открытия нового специализированного зала бокса в СК «Орбита».
Ранее специализированные залы бокса были открыты в СК «Молодежный» и СК «Южный». Открытие таких залов позволит привлечь большее количество подростков и молодежи к ведению здорового образа жизни, повышать спортивное мастерство сильнейшим боксерам, чтобы добиваться высоких результатов на всероссийских и международных рингах, передает пресс-служба минспорта СО.
Фото: пресс-служба минспорта СО
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