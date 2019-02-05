В спорткомплексе "Молодежный" торжественно открыт центр спортивного тестирования детей
5 февраля 2019 19:12
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Бесплатно любой ребенок может пройти анализ на расположенность к тому или иному виду спорта.
Запись на сайте sportchampions.ru, передает пресс-служба минспорта СО.
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