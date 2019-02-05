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Новости /  Спорт /  Спорт в регионе  

В спорткомплексе "Молодежный" торжественно открыт центр спортивного тестирования детей

5 февраля 2019 19:12
133
Бесплатно любой ребенок может пройти анализ на расположенность к тому или иному виду спорта.
В спорткомплексе "Молодежный" с участием заместителя министра спорта Самарской области Лидии Рогожинской торжественно открыт центр спортивного тестирования детей.

Бесплатно любой ребенок может пройти анализ на расположенность к тому или иному виду спорта. 

Запись на сайте sportchampions.ru, передает пресс-служба минспорта СО.  
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