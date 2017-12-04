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В список самых перспективных молодых футболистов мира по версии Guardian вошли два россиянина

4 декабря 2017 22:53
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Это Кирилл Колесниченко (клуб «Чертаново») и Илья Мартынов («Краснодар»).
Как сообщает РБК, в число самых перспективных футболистов вошли два россиянина, Кирилл Колесниченко и Илья Мартынов. Первый выступает за клуб «Чертаново», второй — за «Краснодар».

Колесниченко стал самым юным российским игроком, который заключил контракт с профессиональным клубом — ему было 15 лет, когда он подписал соглашение с «Чертаново». Затем он стал самым молодым игроком, вышедшим на поле в матче Профессиональной футбольной лиги — в день дебюта ему исполнилось 16 лет и три месяца.

Колесниченко играет на позиции крайнего полузащитника и может действовать на обоих флангах, характеризует игрока Guardian. Полузащитник забил уже два гола в двух матчах за сборную России для игроков не старше 15 лет, три гола в девяти матчах для команды младше 16 лет и восемь — за сборную для игроков не старше 17 лет. По мнению британского издания, Колесниченко играет в стиле, похожем на стиль полузащитника «Боруссии» Андрея Ярмоленко.

Илья Мартынов заявлен за основную команду «Краснодара» в чемпионате России, однако ни одного матча в РФПЛ в этом сезоне не провел. Между тем он стал самым молодым игроком «Краснодара», который сыграл в первенстве молодежных команд — защитник вышел на поле в возрасте 16 лет.

По мнению Guardian, Мартынов в будущем сможет заменить в сборной России братьев Алексея и Василия Березуцких и Сергея Игнашевича, которые уже завершили международную карьеру. При этом издание отмечает, что Мартынов не только удачно действует в защите, но и хорош в завершении при стандартных положениях.

Одним из самых перспективных футболистов мира Guardian назвал бразильца Виничуса, который уже подписал контракт с мадридским «Реалом». Во «Фламенго» Виничус пришел в десятилетнем возрасте и с тех пор считался одним из самых талантливых игроков в Бразилии. «Реал» подписал контракт с форвардом в мае 2017 года, однако оставил игрока в аренде во «Фламенго». В Мадрид он переберется следующим летом, когда ему исполнится 18 лет.



Фото: ФК "Краснодар"
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Комментарии



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