В составе сборной России самарский стрелок завоевал серебро на международных соревнованиях

Я нашел ошибку
Главные новости: 
Довести до конца свои преступные действия они не смогли, так как были задержаны сотрудниками полиции.
В Чапаевске две женщины заключены под стражу за попытку сбыть героин
На совещании с Путиным Александр Бастрыкин назвал две основные версии пожара в ТЦ в Кемерово — неисправность электрики и применение открытого огня. Двери кинозала, где сгорели люди, были заперты для борьбы с безбилетниками.
Бастрыкин объяснил запертые в кинозалах ТЦ двери борьбой с безбилетниками
Некоторые сняли с эфира не только развлекательный контент, но и рекламу.
Федеральные телеканалы изменили сетку вещания на 28 марта в связи национальным трауром
«Мы там просто по воронам стреляли из стартового пистолета. А соседи что-то разнервничались», — заявил Витас.
Суд на семь суток арестовал певца Витаса за стрельбу в одном из частных домов на Рублево-Успенском шоссе
В Житомирской области обнаружили более 200 единиц украденной военной техники — БМП, БТРы, грузовики и автофургоны. Одновременно некое «физическое лицо» разместило в Сети объявление о ее продаже.
Украденные на Украине БМП и БТР выставили на продажу через интернет
Верховный суд признал законной установку дорожных камер возле временных знаков ограничения скорости
Верховный суд признал законной установку дорожных камер возле временных знаков ограничения скорости
Цель — профилактика правонарушений с участием фанатов во время игр чемпионата мира в Самаре.
В Самарской области полиция взяла на учет 416 футбольных фанатов и 6 фанатских групп
При расселении из ветхого и аварийного жилья гражданам будет предложен вариант получения жилья по договору мены.
Депутаты гордумы: Вариантов переселения из ветхого и аварийного жилья становится больше
сегодня  Вторник, 27 марта, 23:48
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  -2 °C, Тольятти  -3 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 27/03:
USD 57.17
0.17
EUR 71.26
0.69
Искать
Новости /  Спорт /  Спорт в регионе  

В составе сборной России самарский стрелок завоевал серебро на международных соревнованиях

27 марта 2018 20:05
126
В Вроцлаве (Польша) состоялись международные соревнования по стрельбе из скорострельного малокалиберного пистолета. В командном турнире сборная России, за которую выступал самарский стрелок Андрей Щепетков, завоевала серебро! 1 место у Германии, бронза досталась чехам, сообщает пресс-служба минспорта СО. 
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



ЧМ-2018
27 марта 2018  15:07
По словам экспертов, первое впечатление о человеке создается за 30 секунд, поэтому доброжелательность и готовность к диалогу должны включаться в первые мгновения общения. Насколько сотрудники будут дружелюбны, настолько и заинтересуют гостя.
Самарские гостиницы и рестораны готовятся к приему гостей ЧМ-2018: состоялось обучение работников сферы гостеприимства
По словам экспертов, первое впечатление о человеке создается за 30 секунд, поэтому доброжелательность и готовность к диалогу должны включаться в первые мгновения... ЧМ-2018
125
27 марта 2018  12:49
На стадионе «Самара Арена» идет монтаж звукоусилительной аппаратуры
На стадионе «Самара Арена» идет монтаж звукоусилительной аппаратуры
Оборудование будет расположено на узлах подвеса под самым куполом арены. ЧМ-2018
480
27 марта 2018  10:55
Самарский мундиаль ограничат в спиртном Его нельзя будет продавать в розницу и потреблять в стеклянной таре в определенные дни
Самарский мундиаль ограничат в спиртном
Его нельзя будет продавать в розницу и потреблять в стеклянной таре в определенные дни. ЧМ-2018
229
Весь список
Сочи-2014
14 июля 2014  20:03
Итоги соцопроса подтвердили уникальность и популярность Олимпиады в Сочи по всему миру
Итоги соцопроса подтвердили уникальность и популярность Олимпиады в Сочи по всему миру
Его провел исполнительный комитет МОК. Сочи-2014
7041
7 апреля 2014  16:25
Россия благодаря Олимпиаде получила статус лидера мирового спорта на период 2013-2018 годов
Россия благодаря Олимпиаде получила статус лидера мирового спорта на период 2013-2018 годов
МОК подвел итоги первых в истории страны Олимпийских и Паралимпийских игр. Сочи-2014
7585
17 марта 2014  09:23
В Сочи триумфально завершились Паралимпийские игры
В Сочи триумфально завершились Паралимпийские игры
На них работали более 8 000 волонтеров. Сочи-2014
7434
Весь список
Спорт в регионе
27 марта 2018  20:05
В составе сборной России самарский стрелок завоевал серебро на международных соревнованиях
В составе сборной России самарский стрелок завоевал серебро на международных соревнованиях
  Спорт в регионе
126
27 марта 2018  16:27
Конкурсный этап состоит из 5 заданий «Семья-2018» (по числу букв слова «СЕМЬЯ») и пройдет в период с 1 апреля по 25 мая 2018 года.
В Самаре открыт прием заявок на участие в конкурсе «Футбольная семья-2018»
Конкурсный этап состоит из 5 заданий «Семья-2018» (по числу букв слова «СЕМЬЯ») и пройдет в период с 1 апреля по 25 мая 2018 года.  Спорт в регионе
133
27 марта 2018  15:57
В фестивале примут участие команды, ставшие победителями и призерами отборочных соревнований, проведенных на территории муниципальных образований.В команду входят дети-инвалиды 11 лет - 18 лет.
В «МТЛ Арене» пройдет фестиваль среди детей-инвалидов
В фестивале примут участие команды, ставшие победителями и призерами отборочных соревнований, проведенных на территории муниципальных образований.В команду... Спорт в регионе
128
27 марта 2018  15:53
1 апреля в СК "Ипподром Арена" состоится тестирование ГТО по плаванию
1 апреля в СК "Ипподром Арена" состоится тестирование ГТО по плаванию
  Спорт в регионе
124
27 марта 2018  14:00
В Самаре открыт прием заявок на участие в конкурсе «Футбольная семья-2018»
В Самаре открыт прием заявок на участие в конкурсе «Футбольная семья-2018»
 Конкурсный этап состоит из 5 заданий. Спорт в регионе
146
27 марта 2018  13:22
Хоккеистам ЦСК ВВС выплатили долги по зарплате за минувшие январь и февраль.
Хоккеистам ЦСК ВВС выплатили долги по зарплате за минувшие январь и февраль
Ранее сообщалось, что хоккеисты отказались выходить на лед. Спорт в регионе
125
27 марта 2018  11:29
1 апреля в Самаре состоится тестирование ГТО по плаванию
1 апреля в Самаре состоится тестирование ГТО по плаванию
Занятия пройдут в СК "Ипподром Арена". Спорт в регионе
128
Весь список


Видео
12 марта 2018  12:45
Испанский спутник снял «Самара Арену» из космоса: видео Стадион обещают достроить к началу апреля.
Испанский спутник снял «Самара Арену» из космоса: видео
Стадион обещают достроить к началу апреля.
ЧМ-2018
1299
16 февраля 2018  14:00
Социологи назвали наиболее популярные покупки россиян в 2017 году Первое место в рейтинге занял мобильный телефон.
Социологи назвали наиболее популярные покупки россиян в 2017 году
Первое место в рейтинге занял мобильный телефон. В стране
789
15 февраля 2018  13:42
Состоялся первый в мире турнир роботов-лыжников: видео
Состоялся первый в мире турнир роботов-лыжников: видео
Турнир проходил на 80-метровом горнолыжном спуске.
В мире
720
12 февраля 2018  09:29
14-летняя жительница Тольятти покорила жюри ТВ-шоу «Ты супер»
14-летняя жительница Тольятти покорила жюри ТВ-шоу «Ты супер»
Она выступила с песней Dernière Danse от певицы Indila.
Культура
1534
30 января 2018  10:23
Вблизи самарских школ устанавливаются информационные таблички с благодарностью водителям за внимательность
Вблизи самарских школ устанавливаются информационные таблички с благодарностью водителям за внимательность
Госавтоинспекцией Самары совместно с социальными партнерами разработаны несколько видов табличек. Социум
899
30 января 2018  09:52
В Самарской области задержаны двое мужчин, подозреваемых в мошенничествах в различных регионах РФ Они требовали денег за прекращение якобы уголовного преследования близких пострадавших.
В Самарской области задержаны двое мужчин, подозреваемых в мошенничествах в различных регионах РФ
Они требовали денег за прекращение якобы уголовного преследования близких пострадавших. Криминал
1000
Весь список

Фоторепортажи
18 февраля 2018  16:34
В Самаре празднуют Масленицу: ФОТО Основные гуляния развернулись на площади им. Куйбышева.
В Самаре празднуют Масленицу: ФОТО
Основные гуляния развернулись на площади им. Куйбышева.
Культура
1596
2 февраля 2018  10:42
В Самаре проходит V юбилейная международная выставка «УшиЛапыХвост» Выставка будет работать по 4 февраля в ВК «Экспо-Волга».
В Самаре проходит V юбилейная международная выставка «УшиЛапыХвост»: ФОТО
Выставка будет работать по 4 февраля в ВК «Экспо-Волга».
Социум
927
20 ноября 2017  19:45
В Самаре торжественно открылся гипермаркет «Карусель» Это 11500 магазин X5 Retail Group.
В Самаре торжественно открылся гипермаркет «Карусель»
Это 11500 магазин X5 Retail Group.
Новости компаний
4202
6 ноября 2017  20:20
В Самаре прошла генеральная репетиция Парада Памяти Завтра, 7 ноября в параде примут участие более 5000 человек.
Генеральная репетиция Парада Памяти состоялась в Самаре: ФОТО
Завтра, 7 ноября в параде примут участие более 5000 человек.
Социум
2389
17 сентября 2017  19:49
В Самаре состоялся праздник День дружбы народов
В Самаре состоялся праздник День дружбы народов: ФОТО
Гостями стали делегации муниципальных районов и городов области, представители национальных общественных объединений и молодежных организаций Самары и...
Социум
2855
11 сентября 2017  13:15
В Самаре День города отметили красочным авиашоу
В Самаре День города отметили красочным авиашоу
В воскресенье, 10 сентября, мероприятия, приуроченные к Дню города, прошли во всех районах Самары.
Социум
2732
Весь список

Мероприятия
Самарский Политех приглашает студентов на популярные лекции по математике
В Доме актера наградили победителей губернского конкурса «Самарская театральная муза-2017»
На территории самарского Центрального автовокзала состоялась акция «Остановим туберкулёз вместе!»
Весь список
  • Благотворительынй спектакль д‘Артаньян
Популярное
за сегодня

В Самарской области убрали ограничения на продажу алкоголя в жилых домах

702

В Самаре проходят акции памяти жертв трагедии в Кемерово

605

На стадионе «Самара Арена» идет монтаж звукоусилительной аппаратуры

480
за неделю

Жительницу Отрадного оштрафовали за оскорбление участницы группы в «Viber»

1676

В Самарской области в этом году благоустроят более 150 общественных территорий

1351

МВД России разъясняет порядок выдачи и замены водительского удостоверения

1335
Праздники России

  • Персональные данные
  • Публикуем решение суда