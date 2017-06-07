В соревнованиях на призы Олимпийского чемпиона Алексея Немова в Сызрани примут участие гимнасты из Германии

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В соревнованиях примут участие около 50 молодых спортсменов из различных регионов РФ, а также Казахстана и Германии. Гимнасты из Германии в первый раз станут участниками соревнований. Спортсмены будут бороться в командном и личном многоборье, а также в отдельных его видах.Среди почетных гостей турнира – заслуженный тренер России Евгений Николко, многократный чемпион мира Юрий Королев, заслуженный тренер России Владимир Кириллов, член президиума Федерации спортивной гимнастики России Валерий Старкин и другие.Специально к открытию турнира Федерация спортивной гимнастики России безвозмездно передало ГАУ СШОР № 2 профессиональный гимнастический ковер стоимостью около 4 млн рублей. Такое решение было принято с учетом успешной работы сызранской спортивной школы по подготовке гимнастов, сообщает пресс-служба обправитеьства.

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