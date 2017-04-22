В сложных погодных условиях молодежка "Крыльев" победила "Рубин"

135

РОСГОССТРАХ молодежное первенство. 24 тур."Крылья Советов"-м – "Рубин"-м – 1:0 (0:0)Гол забил Илья Визнович, на 61 минуте он уверенно реализовал пенальти.После этой игры молодежный состав "Крыльев" поднялся на девятое место в турнирной таблице и имеет в своем активе 29 очков.