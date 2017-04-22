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В сложных погодных условиях молодежка "Крыльев" победила "Рубин"

22 апреля 2017 22:40
135
Гол забил Илья Визнович, на 61 минуте он уверенно реализовал пенальти.
РОСГОССТРАХ молодежное первенство. 24 тур.

"Крылья Советов"-м – "Рубин"-м – 1:0 (0:0)

Гол забил Илья Визнович, на 61 минуте он уверенно реализовал пенальти.

После этой игры молодежный состав "Крыльев" поднялся на девятое место в турнирной таблице и имеет в своем активе 29 очков.
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