В селе Богатое пройдет турнир Самарской области по футболу «Зимний мяч Богатое»

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В 31 турнире примут участие более 100 команд из Приволжского Федерального округа, в четырех возрастных категориях.Футбольные баталии пройдут одновременно на 14 футбольных площадках размером 40*75 метров, расположенных на живописных местах Бузулукского бора села Богатое, в районе озера Сызганское и моста через реку Самара.Церемония открытия - 10:00, сообщает пресс-служба минспорта Самарской области.