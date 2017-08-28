В самарском аэропорту торжественно встретят победителей Универсиады

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Сегодня, 28 августа в аэропорту Курумоч состоится торжественная встреча самарских спортсменов, ставших победителями XXIX Всемирной летней Универсиады.В 21:55 рейсом из Москвы в Самару возвращаются тхэквондисты Рафаиль Аюкаев (выиграл 2 золотые медали) и Борис Краснов (1 золотая медаль).В 01:15 рейсом из Москвы прилетают пловцы Анастасия Гуженкова (1 золото, 1 серебро) и Александр Кудашев (1 бронза).