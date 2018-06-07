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Новости /  Спорт /  Спорт в регионе  

В самарском СК "Маяк" стартовали всероссийские соревнования по бадминтону

7 июня 2018 22:28
Здесь для этого вида спорта созданы все условия, в том числе постелено специализированное покрытие, изготовленное в Японии.
В СК "Маяк" стартовали всероссийские соревнования по бадминтону.

Здесь для этого вида спорта созданы все условия, в том числе постелено специализированное покрытие, изготовленное в Японии.

Около 100 участников от Москвы до Владивостока! Спортсменов поприветствовала Заместитель министра спорта Самарской области – руководитель департамента физической культуры и спорта министерства спорта Самарской области Лидия Рогожинская, сообщает пресс-служба минспорта СО.
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Комментарии



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Спорт в регионе
7 июня 2018  22:28
Здесь для этого вида спорта созданы все условия, в том числе постелено специализированное покрытие, изготовленное в Японии.
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