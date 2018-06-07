В самарском СК "Маяк" стартовали всероссийские соревнования по бадминтону

Здесь для этого вида спорта созданы все условия, в том числе постелено специализированное покрытие, изготовленное в Японии.Около 100 участников от Москвы до Владивостока! Спортсменов поприветствовала Заместитель министра спорта Самарской области – руководитель департамента физической культуры и спорта министерства спорта Самарской области Лидия Рогожинская, сообщает пресс-служба минспорта СО.