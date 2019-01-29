В руководстве волейбольного клуба «НОВА» состоялись кадровые изменения

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Евгений Петропавлов – воспитанник новокуйбышевского волейбола, на протяжении 10 лет он выступал в составе команд «Октан» и «НОВА» (всего более 700 матчей), имеет звание мастера спорта России. По окончанию игровой карьеры перешел на административную работу в клубе.«Для меня большая честь и огромная ответственность, что мне доверили занять должность исполнительного директора «НОВЫ». Прекрасно понимаю, что это огромный объем работы, в мои обязанности теперь входит целый ряд вопросов совершенно разного плана. Будет нелегко, но мне поможет опыт моей прежней работы в клубе. Важно, что у «НОВЫ» есть поддержка со стороны региона, областного министерства спорта, спонсора. Сегодня у меня была встреча с главой министерства спорта Самарской области Дмитрием Анатольевичем Шляхтиным, на которой мы обсуждали те задачи, которые мне предстоит решать в ближайшее время. В-первую очередь, необходимо обеспечить стабильное поступления средств в «НОВУ», их грамотное планирование и расходование, чтобы у нее были условия для нормального выступления в чемпионате. Есть четкая задача, что клуб должен жить по средствам. Клубу необходимо оперативно и качественно взаимодействовать как с компанией «НОВАТЭК», так и с министерством в части оформления документации по субсидиям. Во-вторых, есть спортивная задача – побороться за попадание в плей-офф. Дмитрий Анатольевич понимает, что первое время мне будет нелегко на новой должности, и он поддержал меня: сказал, чтобы я не терялся, был уверенным, могу рассчитывать на его помощь, при необходимости он всегда на прямой связи. Такая поддержка для меня приятна и важна. Спасибо за доверие. Прежде я приносил пользу «НОВЕ», играя на площадке. Сейчас я буду делать все возможное, чтобы приносить пользу родному клубу в качестве руководителя. У «НОВЫ» непростая турнирная ситуация и нам очень помогает поддержка наших преданных болельщиков, которые всегда с командой, даже в самые тяжелые периоды.«Евгений Петропавлов – воспитанник новокуйбышевского волейбола, для него «НОВА» - родной клуб. У него есть опыт административной работы в клубе, он был заместителем директора. Знаю, что он пользуется доверием и поддержкой в команде, его уважают болельщики «НОВЫ». Это важно. Считаю, что надо давать шанс молодым специалистам, тем более местным. Кандидатура Евгения Петропавлова обсуждалась с федерацией волейбола Самарской области и компанией «НОВАТЭК». Станиславу Ивановичу Трофименко, ранее занимавшему должность исполнительного директора, я выражаю благодарность за работу в «НОВЕ», он многое сделал для клуба и даже сейчас в определенных вопросах продолжает помогать, консультирует Евгения Петропавлова».Фото: персс-служба ВК "НОВА"