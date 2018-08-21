В руководстве ФК "Крылья Советов" произошли изменения

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К обязанностям директора по развитию ЗАО ПФК "Крылья Советов" приступил, ранее работавший в различных должностях в клубах "Ростсельмаш", "Спартак" Москва, "Спартак" Нальчик и "Ростов".Начальником селекционного отдела ЗАО ПФК "Крылья Советов" стал спортивный функционер, который работал в московском и брянском "Динамо". Ранее он работал генеральным менеджером в тольяттинской Академии имени Юрия Коноплева.В задачи Александра Шикунова и Геннадия Голубина входит комплектование команды. К своим непосредственным обязанностям они приступили с 1 августа.Финансовым директором ЗАО ПФК "Крылья Советов" назначен, работавший в банковских структурах, сообщает пресс-служба ФК "КС".