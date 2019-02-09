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Новости /  Спорт /  Спорт в регионе  

В регионе стартовала "Лыжня России"

9 февраля 2019 16:38
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Главный старт
В субботу, 9 февраля, во всех городах и районах губернии проходят старты, приуроченные к XXXVII открытой Всероссийской массовой гонке

Главный старт "Лыжни России" в Самарской области проходит на трассах УСЦ "Чайка".

В гонках на различных дистанциях принимают участие более восьми тысяч человек, в том числе губернатор Дмитрий Азаров. Он вместе с несколькими сотнями любителей пробежал 2019 метров.

"Уверен, что здоровый образ жизни является определяющим в жизни человека, - отметил после гонки Дмитрий Азаров. - Без настроения, без спорта сохранять силы и уверенность в себе и достигать побед невозможно", передает vkonline.ru
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