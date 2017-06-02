В пришкольных оздоровительных лагерях Самары пройдет спортивная акция «Ни дня без футбола»

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В преддверии грандиозного спортивного события мирового масштаба более 1500 учащихся из 27 общеобразовательных учреждений городского округа Самара примут участие в мероприятиях, направленных на повышение интереса к футболу, знакомство с правилами, традициями, историей и достижениями самарского футбола, развитие и популяризацию самого массового и «народного» вида спорта. Праздник будет проходить на 9 площадках города, сообщает пресс-служба администрации Самары.