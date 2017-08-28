В предсезонном матче «Самара» уступила «Автодору»

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27 августа баскетболисты «Самары» провели первый предсезонный матч. Соперником стал представитель Единой лиги ВТБ саратовский «Автодор».«Автодор» приехал в Самару практически в сильнейшем составе: в заявке на игру у саратовцев значились сразу шесть американских легионеров. Но статус соперника нисколько не смутил итроков «Самары».Лишь в первом периоде гостям удалось добиться небольшого преимущества в счете, большую же часть времени соперники попеременно вырывались вперед на 2-3 очка. За полторы минуты до конца основного времени «Самара» была чуть впереди — 70:68. Но концовка осталась за гостями. Они более удачливее использовали свои шансы, наказав самарцев за пару ошибок. 70:75 — победа «Автодора».Самыми результативными в составе «Самары» стали новички команды: Алексей Голяхов (24 очка) и Линас Лекавичус (11 очков и 5 передач).2 сентября команды проведут второй матч в Саратове.