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В преддверии новогодних праздников футбольный клуб "Крылья Советов" подарил детям из приюта "Надежда" подарки

16 декабря 2018 16:30
172
Ребята попросили к Новому году игровую приставку.
В преддверии новогодних праздников футбольный клуб "Крылья Советов" подарил детям из приюта "Надежда" в селе Назаровка Клявлинского района тетради, сладости, календари, спортинвентарь и многое другое.

Ребята попросили к Новому году игровую приставку - исполним эту мечту, передает @fckssamara


Фото:  @fckssamara
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