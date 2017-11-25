В последнем матче года "Крылья Советов" сыграли вничью с ярославским "Шинником" - 3:3
25 ноября 2017 18:19
314
К 37-й минуте самарцы вели со счетом 3:0. Первый гол на 10-й минуте забил Сергей Самодин. На 25-й минуте Сергей Кленкин отправил второй мяч в сетку ворот – 2:0. Третий гол случился на 41-й минуте. Азер Алиев сделал подачу в район вратарской. Мяча в итоге никто не коснулся, и он залетел в угол ворот гостей – 3:0.
До конца встречи "Шинник" трижды поразил ворота "Крыльев", вырвав ничью. На 44-й минуте ворота Евегения Конюхова поразил Владислав Камилов, в начале второго тайма второй мяч забил Дмитрий Самойлов, а за шесть минут до финального свистка счет сравнял Никита Дроздов – 3:3.
Следующий матч "Крылья Советов" проведут 28 февраля - 1 марта. В поединке 1/4 финала Кубка России самарцы сыграют с московским "Спартаком", сообщает пресс-служба ФК "КС".
Фото: ФК "КС"
Добавить комментарий
Комментарии
ЧМ-2018
25 ноября 2017 11:22
Уже проведен ряд съемок. ЧМ-2018
328
24 ноября 2017 11:44
Всего их будет 14. ЧМ-2018
853
24 ноября 2017 09:27
Их намерены установить до конца года. ЧМ-2018
182
Сочи-2014
14 июля 2014 20:03
Его провел исполнительный комитет МОК. Сочи-2014
6626
7 апреля 2014 16:25
МОК подвел итоги первых в истории страны Олимпийских и Паралимпийских игр. Сочи-2014
7193
17 марта 2014 09:23
На них работали более 8 000 волонтеров. Сочи-2014
7050
Спорт в регионе
25 ноября 2017 18:19
Следующий матч "Крылья Советов" проведут 28 февраля - 1 марта. В поединке 1/4 финала Кубка России самарцы сыграют с московским "Спартаком". Спорт в регионе
314
25 ноября 2017 10:28
Исход матча был решен в третьей десятиминутке. Спорт в регионе
211
24 ноября 2017 19:54
Спорт в регионе
296
24 ноября 2017 10:28
Соревнования прошли в Санкт-Петербурге. Спорт в регионе
159
22 ноября 2017 15:02
Пятиклассники с присущей им непосредственностью буквально завалили Алексея самыми разными вопросами. И несколько раз ставили его в тупик, заставляя брать... Спорт в регионе
197
22 ноября 2017 12:22
Они получили серебро и бронзу. Спорт в регионе
251
22 ноября 2017 10:30
Она построена в рамках госпрограммы развития спорта в Самарской области. Спорт в регионе
222
Видео
24 августа 2017 10:48
На заводе ГАЗ ужчина убил трёх человек из ревности и ранил ещё двух. Криминал
4794
8 августа 2017 09:59
Машина была припаркована у пешеходного перехода. Происшествия
1691
6 июня 2017 13:36
На видео оперативники проверяют содержимое портфеля чиновника. Криминал
8569
29 мая 2017 09:55
Об этом собщили очевидцы. ЖКХ
2407
22 мая 2017 09:52
Аномалий специалисты не обещают. Экология
9738
28 апреля 2017 09:27
Только 10% детей имеют настоящие противопоказания насчет прививок. Здравоохранение
2794
Фоторепортажи
20 ноября 2017 19:45
Это 11500 магазин X5 Retail Group. Новости компаний
1413
6 ноября 2017 20:20
Завтра, 7 ноября в параде примут участие более 5000 человек. Социум
1403
17 сентября 2017 19:49
Гостями стали делегации муниципальных районов и городов области, представители национальных общественных объединений и молодежных организаций Самары и... Социум
1745
11 сентября 2017 13:15
В воскресенье, 10 сентября, мероприятия, приуроченные к Дню города, прошли во всех районах Самары. Социум
1633
13 августа 2017 12:12
Центром праздника стала вторая очередь набережной Волги. Спорт в регионе
1369
6 мая 2017 11:59
На ней имели возможность присутствовать жители города. Социум
3000
Мероприятия