В последнем матче года "Крылья Советов" сыграли вничью с ярославским "Шинником" - 3:3

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К 37-й минуте самарцы вели со счетом 3:0. Первый гол на 10-й минуте забил Сергей Самодин. На 25-й минуте Сергей Кленкин отправил второй мяч в сетку ворот – 2:0. Третий гол случился на 41-й минуте. Азер Алиев сделал подачу в район вратарской. Мяча в итоге никто не коснулся, и он залетел в угол ворот гостей – 3:0.До конца встречи "Шинник" трижды поразил ворота "Крыльев", вырвав ничью. На 44-й минуте ворота Евегения Конюхова поразил Владислав Камилов, в начале второго тайма второй мяч забил Дмитрий Самойлов, а за шесть минут до финального свистка счет сравнял Никита Дроздов – 3:3.Следующий матч "Крылья Советов" проведут 28 февраля - 1 марта. В поединке 1/4 финала Кубка России самарцы сыграют с московским "Спартаком", сообщает пресс-служба ФК "КС".Фото: ФК "КС"