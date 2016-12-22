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Новости /  Спорт /  Спорт в регионе  

В поселке Осинки Безенчукского района прошли IV всероссийские соревнования по боксу среди юниоров

22 декабря 2016 18:32
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В соревнованиях приняло участие 88 сильнейших боксеров из 21 региона России и республики Казахстан.
С 9 по 13 декабря в образовательном центре п.Осинки Безенчукского района проводился большой спортивный праздник силы, мужества и искусства – IV Всероссийские соревнования по боксу класса «А» под девизом «Бокс за здоровый образ жизни, за мир и дружбу между народами». К участию в соревнованиях допускались юниоры 17 - 18 лет.

Данные соревнования являются официальными с присвоением спортивного звания «Мастер спорта России» по боксу. Спортивное звание «Мастер спорта России» присваивается пожизненно, для каждого спортсмена это очень важный этап в спортивной карьере. В Безенчукском районе Самарской области данные соревнования стали традиционными и повышают значимость Безенчукского района и Самарского региона в спортивной жизни страны.

В соревнованиях приняло участие 88 сильнейших боксеров из 21 региона России и республики Казахстан.

Среди участников: 88 Кандидатов в мастера спорта, из которых победители и призеры Первенств России, победители всероссийских и международных соревнований, победители и призеры всемирных игр, победители и призеры Первенства России.

За личный вклад в развитие бокса в России все почетные гости отмечались Благодарственным Дипломом и памятным подарком.

Четырем спортсменам школы бокса олимпийского резерва «Ринг» присвоено спортивное звание «Мастер спорта России» по боксу. В торжественной церемонии заместитель министра спорта Самарской области Г.В. Дорохова и Президент Федерации бокса Самарской области В.А. Шишов вручили удостоверение и нагрудный знак «Мастер спорта России» Мельник Ивану, Шешунову Алексею, Голоднову Павлу, Просневу Ивану.

В результате проведенных упорных боёв два спортсмена школы бокса олимпийского резерва «Ринг» (ГАУ «СДЮСШОР № 4 «Ринг») стали Победителями всероссийских соревнований и выполнили требования для присвоения спортивного звания «Мастер спорта России» по боксу- Габрелян Юрий (в/к 81кг), Тараканов Михаил (в/к св 91кг). Серебряные призеры – Исаков Никита (в/к 69кг), бронзовые призеры – Боков Станислав (в/к 52кг), Керимов Артур (в/к 56кг), Олимов Акмал (в/к 64кг), Отев Данил (в/к 75кг). В соответствии с требованиями все призеры соревнований подтвердили разряд «Кандидат в мастера спорта России».

Соревнования посетило около 3000 зрителей. Для друзей, почетных гостей, участников соревнований, судей и любителей бокса в честь всероссийских соревнований прозвучала концертная программа в исполнении лауреата международных конкурсов, Ксении Бербец.

Настроение спортивного праздника поддержал «золотой голос Самары» экс-солист ВИА «Синяя птица» Евгений Войнов, который исполнил для участников соревнований, гостей и зрителей свои самые знаменитые и любимые всеми хиты, а в финальный день соревнований лауреат международных и всероссийских конкурсов шансонье Арсен Бухарский представил свою концертную программу.

В период проведения соревнований для всех судей, спортсменов, тренеров и почетных гостей была организована экскурсия по филиалам школы бокса «Ринг», в ходе которой гости ознакомились с залами бокса, в которых организован тренировочный процесс. Всех поразил европейский уровень оснащения залов, о которых приходиться мечтать даже в крупных городах.

По окончании соревнований все участники, тренеры и судьи разъезжались с незабываемыми яркими впечатлениями как от организации соревнований на высоком уровне, так и от организации и оснащения специализированных залов бокса школы бокса олимпийского резерва «Ринг», сообщает пресс-служба минспорта Самарской области.


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