В парке Гагарина ветераны "Крыльев Советов" сыграют со сборной СМИ во время Фестиваля Прессы

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В 12:15 на футбольном поле в парке состоится товарищеский матч ветеранов "Крыльев Советов" со сборной СМИ.В составе ветеранов такие игроки как Виктор Гаус, Денис Ковба, Валерьян Панфилов, Рустям Фахрутдинов, Нериус Бараса, Вячеслав Попов и другие. После игры можно взять автографы у ветеранов на площадке издания "Комсомольская Правда в Самаре".Также на площадке ТРК "Губерния" с 10:30 детям и взрослым можно будет сделать заявку на совместный турнир клуба и телерадиокомпании по запуску бумажных самолетиков. Сбор заявок волонтерами до 11:00. За самый дальний бросок самолетика можно будет выиграть приз, сообщает пресс-служба ФК "КС".Фото ФК "КС"