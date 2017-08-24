В парке Гагарина в Самаре пройдет областной турнир по футболу среди дворовых команд «Лето с футбольным мячом»

87

«Победа» Промышленного района города Самара«Импульс» города Тольятти«ГБОУ СОШ с. Верхние Белозерки» муниципального района Ставропольский«Олимп» муниципального района Сергиевский«Солнышко» города Отрадный«Звезда» муниципального района Волжский«Звезда» Промышленного района города Самара«Лада 2», города Тольятти«Жигулевск» Жигулевск«Барс» муниципального района Челно-Вершинский«Гроза» города Отрадный«ОСШ – Гимназия» город НовокуйбышевскЦель проекта - пропаганда здорового образа жизни среди детей и подростков, популяризация футбола в Самарской области, а также организация спортивно-массовой, физкультурно-оздоровительной и воспитательной работы с детьми и подросткам, сообщает пресс-служба "ЕР" Самара.