В микрорайоне Южный город в Самаре состоится традиционный турнир по мини- футболу

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30 апреля в микрорайоне Южный город состоится традиционный турнир по мини- футболу, приуроченный к годовщине Победы в Великой Отечественной войне.Третий год на территории микрорайона Южный город, в преддверии праздника 9 мая, компания «Древо» проводит спортивное состязание, основная задача которого популяризация здорового образа жизни и дань памяти героизму советских солдат.Принять участие в соревновании может любая взрослая команда по мини-футболу (возраст игроков от 18 лет).В этом году за звание «Чемпион Южного города» поборются шесть команд, среди которых команды микрорайонов Южный город и Крутые ключи, жилого комплекса Волгарь, сельского поселения Лопатино и поселка Кряж.Победитель турнира получит именной кубок и традиционный торт в форме футбольного поля.Начало мероприятия в 10:00 по адресу: Самарская область, Волжский район, микрорайон Южный город, 1-ая очередь, спортивная аллея.