В матче Суперлиги «Самара» переиграла «Уралмаш»

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Несмотря на некоторый провал в середине первого периода (самарцы уступали 11:16), наша команда, разгоняемая Антоном Глазуновым (9 очков за четверть), завершила десятиминутку, имея 7 очков преимущества (27:20).Но развить этот успех не удалось: незадолго до конца второго периода «Уралмаш» вновь вышел вперед. 6 очков подряд от Алексея Нестерова помогли вернуть хозяевам преимущество, но оно по итогам первой половины было символическим — 40:38. В самом начале третьей десятиминутки «заводчане» сравняли счет, но самарцы предприняли ускорение — 48:40. И оно ничуть не смутило гостей. Они держались совсем рядом, перед заключительным периодом наша команда имела все те же 2 очка перевеса, 53:51. Трехи Антона Глазунова и Владимира Пичкурова на старте четвертого периода вновь подарили «Самаре» «+8». И снова уральцы пустились в погоню, за две минуты до завершения основного времени в очередной раз установив равенство на табло — 65:65. Решающими оказались попадания со штрафных Алексея Нестерова и Антона Глазунова. А за 10 секунд до сирены Максим Числов по сути поставил в матче точку, добавив мяч вкольцо после промаха Глазунова.69:65 — волевая победа «Самары». Самыми результативными в составе команды стали Антон Глазунов (13 очков и 5 передач), Алексей Нестеров (13 очков) и Максим Дыбовский (10 очков).Игорь Грачев, главный тренер «Самары»:- У нас нет уверенности в себе в атаке. И этой своей неуверенностью мы напротив вселяем уверенность в соперника. Они увидели, что мы не попадаем, сыграли чуть кучнее — а так обыграть соперника еще труднее. «Уралмаш» воспрял духом, несколько игроков почувствовали свой бросок — отсюда и наши проблемы. Плюс не все наши игроки находятся в оптимальном физическом состоянии. Мы ищем свою игру. И на сегодня победа важнее, чем качество игры. И с каждой игрой, думаю, мы будем становиться только лучше. Сейчас напряженныйграфик, много игр, мало времени на восстановление и подготовку, но здесь все команды в равных условиях, никаким оправданием это быть не может.Следующие матчи «Самара» проведет на выезде — в Санкт-Петербурге против «Спартака» (7 ноября) и «Зенита-Фарм» (10-го). Дома наша команда сыграет 15 ноября — во втором матче 1/8 Кубка России она встретится с МБА, передает пресс-служба БК "Самара".Фото: пресс-служба БК "Самара"