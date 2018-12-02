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Сегодня в матче Суперлиги БК "Самара" на выезде переиграла "Новосибирск"— 83:73.Благодаря этой победе наша команда укрепилась на втором месте в таблице. передает пресс-служба департамента информационной политики СО.Фото: пресс-служба департамента информационной политики СО