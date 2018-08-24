В матче 1/16 финала Кубка Росси «Крылья Советов» в Тамбове сыграют с футбольным клубом «Тамбов»
24 августа 2018 21:03
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Игры этой стадии пройдут 26-27 сентября, передает ФК "КС" в Твиттере.
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