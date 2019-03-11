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В легкой атлетике ходокам сократят дистанции, в стельках появятся электронные чипы

11 марта 2019 23:12
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Дистанции, в соответствии с предложенными рекомендациями комитета IAAF, сократят с 20 км и 50 км до 10 км, 30 км или 35 км соответственно.
Совет Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) принял решение сократить дистанции на всех крупных соревнованиях по спортивной ходьбе, начиная с 2020 года, сообщает newsru.com со ссылкой на Inside the games.

Заседание совета IAAF проходило с 10 по 11 марта. Дистанции, в соответствии с предложенными рекомендациями комитета IAAF, сократят с 20 км и 50 км до 10 км, 30 км или 35 км соответственно.

Также IAAF намерена внедрить технологию специальных стелек с электронными чипами, которая позволит судьям контролировать контакт спортсменов с землей, технологию планируется ввести к 2021 году.

Совет призвал к одинаковому количеству мужских и женских соревнований, которое должно быть достигнуто на Олимпийских играх 2020 года в Токио и в дальнейшем должно соблюдаться на всех крупных турнирах.

"Совет согласился с предложениями комитета IAAF по спортивной ходьбе изменить дистанции в дисциплине, чтобы повысить ее привлекательность для более молодой аудитории, - сказал президент IAAF Себастьян Коу. - Во-вторых, продолжая уделять приоритетное внимание инвестициям и развитию системы управления спортивной ходьбы, мы планируем внедрить новые электронные чипы".

Для адаптации спортсменов к изменениям им будет предложен трехлетний переходный период, во время которого они смогут подготовиться к соревнованиям на новых дистанциях.

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В легкой атлетике ходокам сократят дистанции, в стельках появятся электронные чипы
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