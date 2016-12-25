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В футболе может появиться правило из регби
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Новости /  Спорт /  Спорт в регионе  

В футболе может появиться правило из регби

25 декабря 2016 17:51
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Марко ван Бастен, занимающий в ФИФА должность директора по техническому развитию, не исключает возможности заимствовать из регби правило, согласно которому к арбитрам смогут обращаться исключительно капитаны команд.
Легендарный в прошлом нападающий "Милана" и сборной Голландии Марко ван Бастен, занимающий в ФИФА должность директора по техническому развитию, не исключает возможности заимствовать из регби правило, согласно которому к арбитрам смогут обращаться исключительно капитаны команд.

"Думаю мы можем чему-то научиться у любого вида спорта, как и другие учатся у нас. Сейчас многие игроки постоянно жалуются во время матчей.

Уверен, что поведение футболистов можно исправить. Мы думаем над тем, как направить их поведение в правильную сторону. В футболе много эмоций, и это хорошо. Однако их тоже нужно контролировать", - приводит слова Ван Бастена ВВС.

Отметим, что футбол является одним из самых консервативных видов спорта, поэтому даже незначительные новшества, а тем более серьезные изменения в правилах, всегда вызывают много вопросов у сторонников и противников "модернизации". сообщает newsru.com.


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