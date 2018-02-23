В финальном хоккейном матче Игр-2018 Россия сразится с Германией

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Финал состоится в воскресенье, 25 февраля. Начало игры — в 7:10 по московскому времени. Матч за третье место с участием Канады и Чехии пройдет в субботу, 24 февраля (в 15:10 мск).Сборная Германии вышла в финал олимпийского хоккейного турнира впервые в истории. Ранее лучшим результатом немцев были две бронзовые медали (на Играх-1932 в Лэйк-Плэсиде и Олимпиаде-1976 в Инсбруке).На 15-й минуте полуфинального матча Игр-2018 сборная Германия реализовала преимущество в два игрока. Брукс Мацек получил шайбу от Доминика Кахуна, сместился в центр и точно бросил над плечом канадского голкипера Кевина Пулена.В начале второго периода немецкие хоккеисты забросили вторую шайбу. Патрик Хагер убежал в контратаку по правому борту и прострелил вдоль ворот. Маттиаса Плахту оставили одного у ворот, и нападающий удвоил преимущество немцев.На 27-й минуте преимущество сборной Германии выросло до трех шайб. Канадцы допустили потерю в средней зоне, Давид Вульф перехватил шайбу и пробросил ее на Марселя Гоча. Капитан немецкой команды обыграл соперника и выдал передачу на пятачок Франку Мауэру, который не промахнулся.Сразу же после этого канадцы отыграли одну шайбу, реализовав численное преимущество. Максим Норо сделал передачу от правого борта на Криса Ли и тот выложил шайбу под бросок Жильберу Брюле.На 33-й минуте Пулен пропустил четвертую шайбу. Сборной Германии на розыгрыш большинства хватило трех секунд. После выигранного вбрасывания Феликс Шютц отбросил шайбу на синюю линию под бросок Плахте, а Патрик Хагер удачно подставил клюшку.В третьем периоде канадцы забросили лишь две шайбы. На 43-й минуте Кристиан Томас убежал по левому флангу и выложил шайбу Мэту Робинсону. Защитник ЦСКА на пятачке переиграл немецкого вратаря Дэнни аус ден Биркена.Окончательный счет на 50-й минуте установил Дерек Рой. Он получил передачу от Криса Ли и прострелил на пятачок. Шайба рикошетом от конька игрока сборной Германии влетела в ворота. За две минуты до финальной сирены канадцы заменили вратаря на шестого полевого игрока, но сравнять счет не смогли.Фото: официальный твиттер IIHF