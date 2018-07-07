В фанзоне на площади Куйбышева напряжение висит в воздухе: сборная России бьётся в 1/4 финала
7 июля 2018 23:53
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Сборная России бьётся в 1/4 финала, передает пресс-служба горадминистрации.
Впереди два дополнительных тайма по 15 минут.
Видео здесь.
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