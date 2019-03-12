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Новости /  Спорт /  Спорт в регионе  

В бассейне СамГТУ пройдут соревнований по синхронному плаванию "Волжская волна"

12 марта 2019 18:57
33
13 марта в 14:15 состоится церемония открытия.
13 марта в бассейне СамГТУ (Самара,Лукачева, д.29) в 14:15 состоится церемония открытия всероссийских соревнований по синхронному плаванию "Волжская волна", передает пресс-служба минспорта СО.


Фото:    пресс-служба минспорта СО
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