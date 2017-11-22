В Загородном парке в Самаре открыли футбольную площадку

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В Загородном парке, который располагается рядом с клубной базой "Крыльев Советов", 21 ноября состоялось открытие футбольной площадки, на которой смогут играть как дети, так и взрослые. Открытие площадки посетили игроки нашей команды Иван Таранов, Сергей Корниленко и Алан Чочиев, которые сфотографировались с детскими командами. Также Иван Таранов сказал приветственное слово собравшимся. После торжественной части на новом поле состоялась тестовая игра между детскими городскими командами.Данный объект построен на средства министерства спорта Самарской области в рамках реализации государственной программы Самарской области "Развитие физической культуры и спорта в Самарской области на 2014 – 2020 годы" при поддержке администрации Октябрьского района и ГБУ СО "Самаралес", сообщают на сайте "Крыльев Советов"