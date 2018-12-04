В УСЦ «Грация» прошли ежегодные Соревнования по черлидингу «ЭНЕРГИЯ СПОРТА»
4 декабря 2018 16:13
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Организатором соревнований выступила Самарская региональная физкультурно-спортивная общественная организация «Федерация черлидинга».
В Соревнованиях приняли участие более 400 спортсменов из Самарской области, Ульяновской области и Республики Удмуртия.
В качестве почётных гостей спортивное соревнование посетили: Депутат Думы городского округа Самара Чернышев Александр Павлович, Депутат Думы городского округа Самара Барсук Валерий Михайлович, Председатель Общественного совета Следственного Управления Следственного комитета Российской Федерации по Самарской области Андрианов Иван Павлович, заместитель Главы Администрации Советского внутригородского района городского округа Самара Кривощекова Анна Михайловна.
По словам Президента Самарской региональной физкультурно-спортивной общественной организации “Федерация черлидинга” Виктории Селиверстовой количество спортсменов в командах принимающих участие в соревнованиях с каждым годом прибавляется, растет уровень и спортивное мастерство участников, а масштаб и широкая география соревнований способствует росту уровня подготовки спортсменов.Так же необходимо отметить, что в соревновании приняло участие более 400 спортсменов, большая часть которых из Самарской области. Ежегодно количество участников наших соревнований растет, так же как и количество занимающихся этим спортом.
Создание для детей возможности занятия спортом и организации их досуга в конструктивной форме, позволяет решать ряд вопросов связанных с профилактикой наркомании и алкогольной зависимости, а также противодействовать развитию деструктивных течений в молодежной среде.
Черлидинг - это командный спорт для активных людей, который сочетает в себе элементы шоу, танцев, гимнастики и акробатики.
Партнерами мероприятия выступили Филиала Военно-Патриотического фонда по Самарской области, передает пресс служба СРФСОО "Федерация черлидинга".
Фото: пресс служба СРФСОО "Федерация черлидинга"
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